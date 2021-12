FOTOD ⟩ President Karis sõitis Ida-Virumaale rohepööret ja energeetikat arutama

Ida-Virumaa külastamine on Karise teine maakonnavisiit, esimene toimus novembri alguses Valgamaale. «Need mõlemad piirkonnad – Ida-Virumaa ja Valgamaa – on Eesti väravad. Ida-Virumaa on oluline osa Eesti energeetika vundamendist, rohepöörde üks sõlmpunkte,» sõnas riigipea.

«Just lugesin Kohtla-Järve Slaavi põhikooli õpilaste kodanikupäeva kirjandeid, mida nad mulle saatsid, otsekui aimates, et ju ma Ida-Virumaale tulen. Nad kõik loetlesid Ida-Viru plusse, alates ilusast loodusest ja toredatest inimestest, kuid paljud lisasid, et noortel on seal igav elada ja pärast kooli lõpetamist sõidavad nad mujale. Ärge palun veel minge. Püüame enne teha nii, et muudame Ida-Virumaa innovaatilisemaks, et vajalikud muutused tehakse koos Ida-Viru inimestega, mitte üle nende peade,» ütles Karis.