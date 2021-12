«Nakatamiskordaja R püsib 0,98–0,99 peal. Oht on, et R läheb juba enne jõule üle ühe,» hoiatab terviseamet.

Põhja regioonis on nakatumiskordaja terviseameti andmetel sisuliselt 1 ja see on kasvutrendis. «R on Lõuna ja Lääne regioonides 0,9 peale ning on oht, et võib lähiajal kasvada,» lisas amet.