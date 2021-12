Aastavahetuse kontsert Vabaduse väljakul jääb tänavu ära

«Vabaduse väljakul ei saa me taas koroonaolude tõttu traditsioonilist aastalõpu kontserti korraldada. See on olnud väga populaarne ja mingit hajutamist poleks seal võimalik korraldada. Samuti jääb ära ilutulestik Harjumäel. Küll aga toimub ilutulestik erinevates linnaosades, kus me saame inimesi hajutada. Hajutatuse jälgimiseks toome välja mupo ressursid ja teeme koostööd turvafirmadega,» rääkis linnapea Mihhail Kõlvart.

Ta lisas, et Kesklinna ja Pirita ilutulestike puhul on tegemist ülelinnaliste sündmustega, sest nii Ingliranna kui teletorni ilutulestikke saab jälgida väga paljudest kohtadest.

«Üheks meie eesmärgiks on see, et inimesed ei korraldaks ise ilutulestikke ja ei kasutaks pürotehnikat. Meie üleskutse on ka sel aastal, et jälgime üheskoos ülelinnalisi ilutulestikke,» ütles Kõlvart.