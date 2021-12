Tallinnas selgusid kaasava eelarve hääletuse võitjad

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul oli elanike aktiivsus võibolla veidi väiksem kui mullu, aga hääletuskvoodid said täidetud ning populaarseimad ettepanekud välja selgitatud. «Mulle meeldib see, et inimesed teevad väga pragmaatilisi valikuid, nagu tualettruumid, jõulinnakud või puude istutamine. Kõik ideed, mis leidsid toetust, saavad kindlasti järgmisel aastal realiseeritud,» lubas Kõlvart.

Nõmme linnaosas toetatakse kaht projekti. «Nõmme elanikud toetasid hääletusel K-50 hüppemäe visiooni. See on arusaadav, sest see on huvitav idee. Aga visioon on paber või dokument, aga meie soovime toetada konkreetseid projekte, mida on võimalik aasta jooksul realiseerida. Seega otsustasime, et Nõmmel toetame kaht projekti. Nii suusahüppetorni visiooni loomist, mis tähendab dokumendi kirjutamist. Aga ka teist ideed, mis sai enim hääli: rattaparklate ja rattamajade rajamist Nõmmele,» rääkis Kõlvart.