GALERII ⟩ Madise jätkab õiguskantslerina ka järgmisel ametiajal

Madise: lisandunud on uut tüüpi kaebusi

Madise kinnitas, et senised ja ka vähemlevinud murekohad seljataha ja märkamata ei jää. Küll aga märkis ta, et õiguskantslerile on lisandunud uut tüüpi kaebus: «Inimesed küsivad, kuidas lahkuda e-riigist. See, et lasti varastada paljude dokumendifotod. See, et infosüsteemides on olnud olulisi tõrkeid. See, et inimesi on pandud olukorda, kus on võimalik suhelda riigi või omavalitsusega üksnes elektrooniliselt. Aga see võimalus on tehtud keeruliseks,» loetles ta. «Tavaline tööinimene ei tule selle peale, et kui lahtrisse midagi kirjutada pole, siis tühjaks seda jätta siiski ei saa. Tundub, et siin on meil mitmepalgeline ülesanne,» nentis ta.