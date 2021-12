OTSEPILT ⟩ Riigikogu hääletab õiguskantsler Ülle Madise ametis jätkamise üle

President Alar Karis tegi ettepaneku nimetada viimased seitse aastat õiguskantsleri ametit kandnud Madise õiguskantsleriks ka järgmiseks ametiajaks. «Arvestades Ülle Madise professionaalset kogemust, teadmisi ja isikuomadusi, leian, et ta on sobiv kandidaat õiguskantsleri ametisse,» põhjendas president.

Madise on avaldanud valmisolekut ametis jätkamiseks: «Tänan Vabariigi Presidenti usalduse ja õiguskantsleri ametkonna senise töö tunnustamise eest. Kui riigikogu peaks olema riigipeaga sama meelt, kinnitan, et jätkan Eesti riigi teenimist sõltumatult, põhiseaduse vaimus ja selles kirja pandud piirides,» kirjutas ta varem sotsiaalmeedias.

Karis märkis eelnõu seletuskirjas, et Madise on järjekindlalt juhtinud tähelepanu vajadusele hinnata õiguste piiramise proportsionaalsust ja seisnud selle eest, et riigivõimu tarvitamine oleks ka kriisi ajal kooskõlas põhiseadusega.