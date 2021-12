Isamaa seadusemuudatus säilitaks haridusministeeriumi asukohana Tartu

«Haridus- ja teadusministeeriumi hiiliv tagasi kolimine Tallinnasse ei ole Eesti regionaalpoliitikat arvestades aus ega mõistlik. See on juba pikaajaline protsess, kus HTM-i juhtkond läbi erinevate sammude soodustab töökohtade kolimist Tartust taas Tallinnasse ning kui muud lahendused ei aita tuleb asuda muutma seadust,» ütles eelnõu üle andnud riigikogu liige Üllar Saaremäe.

Isamaa fraktsioon on HTM-i kolimisega seonduvalt esitanud arupärimise ka haridus- ja teadusminister Liina Kersnale. Riigikogu liige Raivo Tamm ütles arupärimist üle andes, et HTM-i töökohtade viimine Tallinna on risti vastupidine sellele, mida valitsus on lubanud. Valitsuse tegevuskavas seisab nimelt selgelt, et riigi palgalisi töökohti viiakse Tallinnast välja, kuid nüüd, haridusministeeriumi näitel, viiakse neid Tallinnasse tagasi.