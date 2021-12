«Kliinilise diagnoosiga me ei tegele ja ma ei usu, et ükski rakendus oleks selleks võimeline. See jääb arstide tööks, aga meie fookus läheb eneseabi ja ennetuse suunal. Kui me vaatame, kuidas toimub enesemärkamine, siis me aitame õpilastel läbi igapäevaste lihtsate küsitluste (hommikul ja õhtul) aru saada, kuidas neil on magamise, tähendusrikaste suhetega või kas nad üldse näevad, et päeval on mõtet,» kirjeldas ta, lisades, et läbi selle saavad klassijuhatajad kiirelt märgata probleemset last.