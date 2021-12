Prokuratuurile jääb õigus teha sideettevõtjale päring, et teha kindlaks mingi telefoninumbri kasutaja isik. Samas tohib edaspidi küsida andmed näiteks telefoni kasutaja kõnelogide ja asukohaandmete kohta vaid kohtuniku loal.

Sideandmeid ei saa välja küsida iga kuriteo puhul, üldjuhul on andmete küsimine põhjendatud samade kuritegude puhul, mille puhul võivad uurimisasutused teha jälitustoiminguid. Need kuriteod on loetletud kriminaalmenetluse seadustikus.