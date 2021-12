DUBAI EXPO ⟩ Märt Aro: peame mõtlema tõsiselt läbi, mis suunas haridussüsteemi mudida

EdTech Estonia eesmärk on Eesti haridustehnoloogia ettevõtete koondamine ning esindamine, et muuta Eesti maailma haridusinnovatsiooni lipulaevaks. Isiklikult olete ka DreamApply-ga seotud, mille näol on tegemist on platvormiga, mis võimaldab sisseastumiskatseid teha ükskõik millisesse ülikooli, võttes lahti teie loodud äpi.

Jah, oleme loonud DreamApply platvormi, mille kaudu on võimalik kandideerida ülikoolidesse. Me täna jooksutame oma paltvormil nelja riigi vastuvõtusüsteeme. Eesti, Leedu, Ungari ja Rootsi.

Tallinn Haridusinnovatsiooni EdTech spetsialist Märt Aro. FOTO: Sander Ilvest

Kas see tähendab seda, et võin Uppsalasse kandideerida läbi äpi?

Ma ei ole täpselt veel süvenenud, et kuidas see Rootsis kandideerimine käib, täitsa põnevusega ootan, et kuni see avatakse ja siis näen ka lõpuks ise, et mis seal kokku lepiti. Ma viimased neli aastat oma elust olen pühendanudki haridusinnovatsioonikeskkonna arendamisse, et inimesed, kellel on head ideed, kuidas hariduses teha midagi paremaks, et neil oleks hea keskkond, kus toimetada.

Räägime edTech Estoniast. Rääkides innovatiivsetest lahendustest hariduses, tuleb inimesel kohe pähe mõni atraktiivne mäng, mis aitab õppimisele kaasa, teine lugu on see, et kuidas õpilasele individuaalselt läheneda jne. Mis ideid annab veel luua?

Ma kunagi ise mõtlesin ka, et palju ikka ära saab teha digitaalsete tööriistade abiga? Nüüd ma üks viimase nelja aasta jooksul olen enam kui paarisaja tiimiga suhelnud, kes Euroopas või väljaspool on võtnud vastu mingi konkreetse väljakutse hariduses ja proovinud sellele leida paremaid lahendusi. Nüüd on tekkinud see küsimus, et mida me siis ei saa teha digitaalse tööriista abil paremaks? Igasse eluvaldkonda saab lahendusi luua.

Väga hea meelega kutsungi üles inimesi, et kui teil on ägedaid mõtteid, kuidas hariduses midagi paremaks teha, siis tutvuge ja liituge edTech Estonia kodulehega või Facebooki-grupiga ja me vahetevahel korraldame üritusi, millega saab liituda.

EdTechi ettevõtted on üle maailma väga tuntud. Kuidas teil EXPO-l läinud on ja kui palju huvi on äratanud siinsed rakendused?

Tööpäevad on nii pikad, et ei jõua und täis magada. Iga öö on sama probleem. Erinevate asjade vastu on huvi. Eks me pärast näeme, et kas sealt huvist midagi realiseerub.

Just lõpetasin vestluse Bahreini esindajaga, eile vestlesime näiteks Colombia it-ministri asetäitjaga, päev enne seda prantsuse haridusministeeriumi inimestega, Sloveenia ministeeriumi inimestega. Et kui vaadata riikide esindusi, siis see on küll hämmastavalt hea ja väga kõrgetasemelised inimesed on kohal.

Kui kasvabki üles uus põlvkond lapsi, kes on uue liitreaalsusega oma hariduse saanud, kas siis see kõigutab väga palju pedagoogilisi alustalasid?

Ei ole vist mõtet ette ennustada, et mis juhtuma hakkab. Mina näen seda, et meie ühiskond on paradigma lihkes: me liigume industriaalühiskonnast infoühiskonda ja mida ma näen, on see, et ootused keskkooli lõpetajale ja ülikooli lõpetajale on täiesti erinevad nendes kontekstides. See nagu kutsub üles, et peame mõtlema tõsiselt läbi, et mis suunas seda haridussüsteemi mudida, et see laps, kes läheb esimesse klassi, kui ta astub kooliuksest kunagi välja, et ta leiaks endale adekvaatse koha ühiskonnas.