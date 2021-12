President arutas Narvas Ida-Virumaa noortega kliima teemadel

Kohtumisel osalenud noorte seas oli nii neid, kes osalesid Eestimaa Looduse Fondi ja Rohetiigri eestveetud Ida-Viru noorte kliimakogus, aga ka maakonna kliimasaadikuid. Presidenti huvitas, kuidas kohalikud noored näevad Ida-Virumaa tulevikku, millised ettepanekud kliimakogus sündisid.

President Karis tõdes, et noored on teinud väga lühikese ajaga muljetavaldavalt suure töö – jõudnud kliimakogu kolme kohtumise järel ligi 30 ettepanekuni, kuidas Ida-Virumaad rohelisemaks muuta. Riigipea tundis huvi noorte edasiste sammude kohta ning utsitas noori kliimateemadega edasi tegelema. «Väga oluline, et noorte hääl oleks kuulda ja seda võetakse ka arvesse,» lausus riigipea.

Ka noored pidasid oluliseks, et kliimakogu aruteludel neid kuulati ja nii on ettepanekutes sees kõigi arvamus. Kliimakogus osalenud Maria Galašova ütles president Karisele ettepanekuid üle andes: «Oli suur au kliimakogust osa võtta ja kogeda, et meie arvamused võeti ettepanekute koostamisel arvesse. Ma loodan, et see aitab teha elu maakonnas paremaks ning hoida noori lahkumast. Kliimakogus osalejad soovivad kindlasti jälgida, kuidas ettepanekutega edasi läheb. Hea meelega oleme edaspidigi abiks, et Ida-Virumaa kliimasõbralikumaks kujundada.»

Kliimakogu oli noortele positiivne kogemus, mis tõi kokku maakonnas edaspidigi kliima- ja laiemalt keskkonnateemadel silma peal hoida soovivad noored ning senisest aktiivsemalt sekkuda. Ida-Viru kliimasaadiku Siimon Härmi hinnangul on tähtis, et nii ettevõtted, valitsus kui ka kohalikud omavalitsused tunnetaksid vastutust keskkonna ja tuleviku ees. «Kui paljud osalejatest ei teadnud varem suurt kliimast, siis kliimakogus osalemine avardas nende teadmisi märkimisväärselt tänu kohale kutsutud teadlastele ja huvigruppide esindajatele. Me saime kinnitust ja mõned teada, kui kiire kliimaga tegelikult on, kui suure kriisiga me silmitsi seisame,» sõnas Ida-Viru kliimasaadik Siimon Härm.