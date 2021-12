Algab elanikkonna küsitlus soolise võrdõiguslikkuse teemadel

Soolise võrdõiguslikkuse monitooringuga on eesmärk vaadelda, kas ja kuidas on muutunud ajas see, mida Eesti ühiskonnas peetakse meestele ja naistele omaseks ja sobivaks või kohaseks. Samuti kaardistatakse monitooringus meeste ja naiste kokkupuuteid sooliselt ebavõrdse kohtlemisega ning kohustuste ja vastutuse jagunemist nende vahel. Uuringu tulemused on aluseks teadustöödele ja oluliseks sisendiks soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisel.