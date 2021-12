GALERII ⟩ Eesti teadusagentuuri vastuvõtt Dubais

President Kersti Kaljulaid tõdes oma sõnavõtus, et Eesti haridus, teadus ja teadmised on EXPO-l hinnas ja tuntud. «Ma olen seda kogenud kõigil siinsetel kohtumistel,» sõnas Kaljulaid.

Ta rääkis, et Tartu ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool on saanud Dubaist ning EXPO-lt perspektiivikaid koostöösoove ning laialdast huvi on äratanud ka meie haridustehnoloogia rakendused.