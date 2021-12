KINNITATUD ⟩ Aastavahetusel kaob kella 23 piirang

Ta lisas, et otsustati riske teadvustades teha erand aastavahetusele ja sellele järgnevale laupäevale, kuid ainult kaheks õhtuks. «Koroonaaeg on olnud paljudele keeruline ning mõistame suurt soovi aasta möödumist ja uue algust pidulikult mööda saata. See erand on võimalik tänu kõigile tublidele Eesti inimestele, kes on käitunud vastutustundlikult ja hoolsalt vaktsineerinud,» rääkis Kallas.