Narva volikogu hakkab valima linnapead

Raik kommenteeris, et kuna nende fraktsioon «Narva tulevik» hääletas selle poolt, et linnapea kohale seatakse üles tema kandidatuur, siis ei ole ta ümber mõelnud ning saab seda fakti üksnes kinnitada. «Kuidas läheb, seda näitab juba elu,» lisas ta.

Vastavalt seadusele on linnapead võimalik otsida samuti konkursiga, aega on selleks tuleva aasta 19. jaanuarini.

Katri Raigi sõnul on opositsiooni kuuluvad keskerakondlased juba osutanud Narva linna põhimäärusele, kus seisab, et lisaks võimalusele esitada linnapea kandidaat volikogu fraktsiooni või liikme poolt on linnapea leidmiseks õigus kuulutada konkurss.