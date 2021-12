Terviseamet hoiatab ebaausate kauplemisvõtete eest

Terviseamet tuletab meelde, et ta ei anna heakskiitu meditsiiniseadmetele. Meditsiiniseadmete turule toomine on tootja ainuvastutus. Edasimüüja peab veenduma, et tootja on vajalikud nõuded täitnud. Väited terviseameti soovituse või heakskiidu kohta on eksitavad ega vasta tõele. Terviseamet teostab meditsiiniseadmete üle turujärelevalvet.