Tanel Kiik: pärast aastavahetust suuremaid leevendusi ei tule

«Ei saa loota, et nakatumine läheb minust mööda. Ei lähe. Ei saa loota selle peale, et kui on piisavalt kõrge vaktsineeritusega hõlmatus, siis vaktsineerimata inimestest läheb nakatumine mööda,» nentis ta ja lisas, et omikrontüve korral ei saa loota sellele, et ümberringi on inimesed vaktsineeritud.

«Nii see kahjuks ei toimi. Praegu on oluline igaühe individuaalne kaitse,» selgitas Kiik. «Ainus viis ennast ja oma pereliikmeid kaitsta on vaktsineerida, teha tõhustusdoos. See on omikrontüve leviku tõttu eriti oluline,» ütles ta.

Euroopa Komisjon alustas läbirääkimisi Pfizer/BioNTechiga, et hankida rohkem vaktsiine, sest on kasvanud vajadus tõhustusdooside järele. «Valitsuses on selge konsensus, et EL-i ühise vaktsiiniostmisega läheb kaasa ka Eesti,» kinnitas Kiik.