Eesti toetab kommunismiohvritele pühendatud muuseumi avamist Washingtonis

2022. aasta alguses avatava muuseumi eesmärk on tutvustada külastajatele kommunistlike režiimide tõttu kannatanud inimeste ja rahvaste lugusid, et anda edasi kommunismi tegelikku ning ebainimlikku nägu.

«Eesti rahva, kõigi meie perede ja üksikute inimeste traagilised kannatused kommunistliku režiimi rõhumise all on maailma ajaloos üks väga oluline kogemus liiga paljude sarnaste seas,» sõnas välisminister Eva-Maria Liimets.

«Meie kohustus kõigi kommunistliku ideoloogia tõttu kannatanud inimeste ees on oma ajaloost ausalt rääkida, et me seda ebaõiglust ei unustaks ja keegi ei peaks enam iial midagi sarnast läbi elama,» lisas ta.