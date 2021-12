Saatuslik pilt jälitab ausat ärimeest

Karate maailmakarika etapil Rakveres osalesid 11 aastat tagasi nii Kerimli kui ka hilisem aseri jõugu liider Amid Magerramov. Mingil põhjusel kirjutas keegi Scanpixi fotopangas Kerimlist tehtud pildi alla «Amid Magerramov». Kes vale pildiallkirja pani ja millistel asjaoludel see juhtus, on 11 aastat hiljem pea võimatu kindlaks teha. Küll aga hakkas see pilt kümmekond aastat hiljem oma elu elama.