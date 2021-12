Kultuuritöötaja riiklik palga alammäär tõuseb 1400 euroni

«Kultuurivaldkond vajab motiveeritud inimesi ning noored kinnitust, et vääriline töötasu võimaldab valida just kultuuriga seotud erialasid. Miinimumpalk ehk kogu palgaarvestuse alus ei ole muutunud viimasel kahel aastal, mistõttu on praegune 100-eurone tõus enam kui mõistetav. Lisaks on asutuste juhtidel võimalik vaadata üle ka teiste töötajate, nende seas tugivaldkondade inimeste töötasud,» selgitas minister.

«Saavutatud 1400 eurot on veidi vähem meie taotlusest, mis lähtus keskmise brutopalga prognoosist. Siit tuleb TALO siiras soov, et otstarbekas on alammäära tõus tagada igal aastal, kuna muidu jääksid hüpped liiga kõrgeks ja tegelikult kättesaamatuks,» lisas TALO juhatuse esimees Ago Tuuling. «Samuti on oluline läheneda kultuurisektorile tervikvaates, nii et palgaläbirääkimistel saavutatud tulemused puudutaks ka vabakutselisi loojaid ning kõiki teisi, kes selles sektoris tegutsevad, ka omavalitsustes,» märkis ta.