Pirita teel tuleb autojuhtidel silmas pidada, et tossu tõttu on väga kehv nähtavus. Suits levib Lasnamäe poole. Päästeamet kinnitas Postimehele, et Masti tänava tulekahjust levib ohtralt tossu. «Sellega seoses palume Pirita piirkonna elanikel uksed-aknad suletuna hoida.»