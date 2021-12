Algas 5–11-aastaste laste vaktsineerimine Covid-19 vastu

Vaktsiinid jõudsid Eestisse 13. detsembril ja alates 15. detsembrist on neid tarnitud perearstidele ja haiglavõrgu haiglatele. Esimesed 14 000 perearstide ja haiglate tellitud doosi jagatakse laiali teisipäeva, 21. detsembri õhtuks.

«Kuigi suurem osa lapsi põeb Covid-19 haigust kergelt, siis mõned lapsed põevad seda siiski väga raskelt. Me ei pea laste tervisega enam riskima, kui meil on olemas neile sobivad vaktsiinid. Lapsevanemad ei peaks vaktsineerimist kartma, sest lapse immuunsüsteem on vaktsiinide vastuvõtmiseks ja antikehade väljatöötamiseks valmis. Vaktsiinid õpetavad immuunsüsteemi viiruste vastu võitlema ühtviisi hästi nii 5-aastaste kui ka 12-aastaste laste puhul,» ütles Tallinna lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas.