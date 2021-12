Valgevene hübriidkriisi ja mitmete teiste hõõguvate konfliktide tõttu on paslik rääkida sellest, kuidas on sõjapidamine ajas muutunud ja milline on sõda 21. sajandil. Teema avamiseks kutsus «Maailm taskus» külla Solveig Niitra ja Jan Lucas Videviku Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete Ringi taskuhäälingust «Ringjoon». Saatejuht on Margus Parts.