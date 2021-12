FOTOD ⟩ Dubai Expol on Eesti paviljoni külastanud 80 000 huvilist

«Araabiamaad on läbi ajaloo tuntud kui head kaubitsejad ja nii on ka siinne maailmanäitus sel korral oluliselt enam ärisuunaga. Neile ettevõtetele, kes on osalemisse panustanud ja olnud aktiivsed kohakäijad, on esimesed võidud juba käes,» märkis Eesti esinduse juht Andres Kask pressiteates.

Tema sõnul ei ole maailmanäituse Eesti paviljon siiski ainult ettevõtjatele mõeldud. «See on ka koht, kus käib aktiivne paviljonide vaheline suhtlus ning riikide tutvustamine. Eesti bränd on paljudele külastajatele veel täiesti tundmata,» lisas Kask.

EXPO Dubai 2020. Eesti paviljon FOTO: Remo Tõnismäe

Paviljoni rohkem kui 40 partneri seas on tegutsejaid nii luksuse- kui jätkusuutlikkuse vallas. Mööblitootja Standard on üks neist ettevõtetest, kes on juba sõlminud koostööleppe Dubai ühe suurima büroomööbli edasimüüjaga ja saanud ka esimese tellimuse. «Oleme kasutanud Eesti paviljoni ajutise showroom-ina ja nii oma esimese maailmanäitusel osalemise eesmärgi täitnud,» ütles ettevõtte ekspordimüügijuht Sten Põldoja.

«Oleme ainsa riigina Expo korraldatud ärifoorumite partner ja igal foorumil on vähemalt üks eestlane suurel laval meie digikogemust jagamas, mis on väikesele riigile suur privileeg ja võimalus ennast näidata. Lisaks toimuvad paviljoni ärikorrusel iga nädal temaatilised seminarid ja riiklike delegatsioonide vastuvõtud,» sõnas Eesti peakomissar Daniel Schaer.

Riigi valitud fookus – jutustada digiriigi edulugu – on just see, mis riiki Eesti IT-ettevõtete klastri juhi Doris Põllu hinnangul teistest eristab. «Eesti kohalolek on juba tõstnud meie usaldusväärsust ja nähtavust Araabia Ühendemiraatides ja meiega soovitakse rohkem rääkida. Lisaks on Eesti erinevalt teistest riikidest suutnud Expo paviljoni juurde ehitada väga tugeva ärikontaktide loomise võimaluse,» rõhutas Põld.

Just kohapeal tekkinud kontaktide suur valmisolek suhtluseks ja koostööks oli üllatus digiehitusklastri liikmele ja arhitektuuribüroo Kuubis omanikule Merylin Rüütlile. «Tundub, et kõik, kes on juba võtnud aja, et Expole kohale tulla, soovivad ka tulemustega koju sõita ning seetõttu on koostöövõrgustiku ehitamine tavapärasest lihtsam. Oleme saanud mitmeid perspektiivikaid kontakte, kellega edasi töötame,» kommenteeris Rüütli.

Teist korda Expol osalev Click & Grow püüab paviljonis külastajate tähelepanu oma ürdiseinaga. Avalike suhete juhi Martin Laidla hinnangul on see aidanud teha ennast nähtavaks nii tipp-poliitikutele kui ka kõrge profiiliga ettevõtjatele, kes aitavad kohalikus ärimaailmas uksi avada. «Oleme maailmanäitusel osalemise abil regiooni edasimüüjatega suhteid arendanud ja teisigi projekte alustanud,» ütles Dubais kohal käinud Laidla.

Päris uue tootega püüab siinsele turule siseneda Viljandi Aken ja Uks – nende välisukse sisse on ehitatud külmik ja panipaik. «Oleme saanud jutule piirkonnas tegutsevate arhitektide ja kinnisvaraarendajatega ning praegu räägime juba toote kohandamisest kohalikule turule. Samuti on huvi tuntud ka meie tuletõkkeuste kohta,» tõi välja ettevõtte arendusjuht Veiko Põldsaar.

Sel nädalal esinesid maailmanäituse haridusele pühendatud teemanädalal haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning president Kersti Kaljulaid, kellega olid kaasas Eesti ülikoolide rektorid ja haridustehnoloogia ettevõtete äridelegatsioon.

