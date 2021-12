Kodutute öömajas pakutakse pühadeperioodil jõulutoitu ja -tegevusi

«Kõigis öömajades pakutakse lisaks peavarjule traditsioonilist sooja jõulutoitu – kartulit, kapsast ja verivorsti – ning jõululaualt ei puudu ka maiustused,» rääkis Tallinna abilinnapea Betina Beškina, kelle sõnul loodetakse seeläbi koduta inimestele jõulumeeleolu luua. «Sotsiaalmajutusüksustes kaunistatakse ühiselt jõuluaknaid ja tehakse koos süüa. Seeläbi saavad jõulurõõmust osa ka need, kel päris oma kodu ei ole,» lisas ta.

Jõuluteemalised tegevused

Teist aastat järjest korraldatakse ka konkurssi «Minu jõuluaken», kus personali ja klientide ühistööna kaunistatakse vähemalt üks aken. Pildid jõuluakendest saadetake Kaupmehe kontorisse ja need avaldatakse ka ühismeedias ja TSK kodulehel.

Üldjuhul on öömajad ööpäevaringselt avatud siis, kui päevane õhutemperatuur langeb alla 15 miinuskraadi, kuid 24.–26. detsembril on kodutute öömaja aadressil Merelahe 4 avatud 24 tundi ööpäevas. Ööpäevaringselt on avatud ka aadressil Kauge 4 asuv varjupaik.