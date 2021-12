President Karis kuulutas välja seitse seadust

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadusega võetakse üle Euroopa Liidu aktsiisiala kolm direktiivi ning peamised muudatused on seotud ELi ülese elektroonilise saatelehe nõude kehtestamisega aktsiisikaubale.

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eesmärk on suurendada sõltumatust ja läbipaistvust kriminaalmenetluse raames kogutavate sideandmete päringute teostamisel. Riigikogu õiguskomisjoni ajendas seadusemuudatust algatama Euroopa Liidu Kohtu selle aasta 2. märtsi otsus, milles leiti, et prokuratuuri ei saa pidada sõltumatuks asutuseks andmaks lube sideandmete päringuteks, kuivõrd prokuratuur ise juhib kriminaalmenetlust ja esindab kohtus riiklikku süüdistust.

Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse peamine sisu on, et üleminekuperioodil, mil kriisilahendusfond pankade osamaksetest alles koguneb ja kõik vahendid ei ole veel ühises kasutuses, kiireneb võimalik pankadelt kogutavate erakorraliste ex post osamaksete ühiskasutusse võtmine.