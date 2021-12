Energiakulude hüvitamise kumm venib uude aastasse

Tellijale

Valitsus vaagis päevi, milline on sissetuleku piir, millest alates saab toetust küsida. Eile otsustati, et lävend tõstetakse 1126 euroni. See tähendab, et lisaks vähem kindlustatutele saavad toetust taotlema hakata samuti keskmise sissetulekuga leibkonnad.

Hinnanguliselt on võimalik meetmest toetust taotleda enam kui 300 000 leibkonnal, kes võiksid saada elektri-, gaasi- ja küttekulude hinnatõusust 80 protsenti hüvitist. Meetme rakendamiseks kulub ligi 70 miljonit eurot.

Kui eelmisel nädalal oodati pikisilmi toetusmeetme rakendamiseks vajaliku taotluste menetlemise keskkonna valmimist, siis rahandusministeeriumi teatel on seegi nüüd valmis.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (KE) kinnitas, et Keskerakond on valmis loobuma käibemaksu alandamise nõudest, aga soovib, et sissetuleku piir oleks üle 1100 euro. Samuti lootis ta kokkulepet gaasi võrgutasude alandamise kohta.