Tartu Ülikooli uuringus selgus, et Margus Juurel on viirust «ära tundvate» T-rakkude tase kõrgem kui paljudel ­vaktsineerituil. Pildil Juur koos oma perekonnaga. FOTO: Kristjan Teedema

Tartus elava kahe lapse isa Margus Juure pere jäi koroonasse augustikuus. 12-aastasel pojal tõusis üheks päevaks 38-kraadine palavik, viieaastast tütart kiusas köha ja vaktsineeritud pereema oli nädalapäevad nohune ja väsinud. Üldiselt möödus tõbi kõigil üsna kergelt ning pereisa ei haigestunud üldse. Mitte et ta ei üritanud. («Kui naine on kõrval haige, siis igasuguseid asju saab teha, et olla lähikontaktis.»)