Elron: jõulupühadel kehtib jõuluvanadele Elroni rongides tasuta sõidu õigus

«Jõuluvanadel on pühade ajal vaja väga palju ringi liikuda, et õigeks ajaks lastele külla jõuda. Elron on jõulumeestele abiks, lubades jõuluvanadel 24.-26. detsembrini kõikidel rongiliinidel tasuta sõita,» sõnas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup.

Ta rõhutas, et tasuta sõiduõiguse saavad päris jõuluvad – ehk kõik need, kellel on traditsiooniline punane müts peas, punane mantel seljas ning valge kohev habe ees.