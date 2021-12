Kohati oleks nagu koroonaga alanud uus ajaarvamine, kus puuduvad tavapärased pidepunktid, nagu koolipäevad ja argipäevad, ning vabadus valida kontserti, etendust või kõrtsi ning planeerida puhkust ja reisi. 2021. aastale joone ümber tõmbamine vajab korralikku faktikontrolli, millega see aasta algas, ja ega täpselt veel ei tea, millega lõpeb. Nendel lehekülgedel nimetatud inimesed moodustavad Postimehe toimetuste koostöös sündinud ülevaate eestlastest, kes lõppeval aastal pildil olnud ning meie ühiskonda ühel või teisel moel mõjutanud. Kedagi ei ole millegi järgi ritta pandud ja kui peaks need nii erinevad karakterid mingisuguse ühise nimetaja alla koondama, siis tuleb tõdeda, et tegemist on inimestega, kes jaksavad. Kes ei ole löönud käega ei endale ega Eestile.