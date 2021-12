Tallinn alustas ettevalmistusi viie uue trammitee rajamiseks

Hankega tellitakse trammitee võimaliku pikendamise eskiislahendused viiel lõigul, et analüüsida nende ruumivajadust ja tehnilist teostatavust.

Eskiisilahendused on kavas koostada Pelguranna trammiteele Kopli tänavast kuni Pelguranna tänavani, Narva maantee trammiteele Poska tänavast kuni Narva maantee ja Lavamaa tänava ristmikuni Lasnamäe Loopealse asumis, Järve trammiteele Tondi tänavast kuni Järve keskuseni, Liivalaia trammiteele Tartu maantee ja Liivalaia tänava ristmikust kuni Tehnika tänavani ja Kalaranna trammiteele Kultuurikatla juurest kuni Lennusadama tänavani.

Trammiteede tänavaruumi uuringu hanget korraldab Tallinna strateegiakeskus, hankele oodatakse pakkumisi uue aasta 14. jaanuarini ja uuringute avalikustamise aeg on planeeritud mai lõppu.

Pelguranna trammitee tarbeks on kavas analüüsida võimalikku ruumivajadust Kolde puiesteel ja Puhangu tänaval. Trammitee suurendaks Stroomi ranna ja puhkeala kättesaadavust ja looks Pelguranna elanikele otseühenduse Kalamaja, Balti jaama ja sadama piirkonnaga. Trammiliiniga on arvestatud kavandatava Putukaväila projektis.

Narva maantee trammitee tarbeks on kavas analüüsida võimalikku ruumivajadust Narva maanteel ja Russalka ristmikul. See toetaks Tallinna Haigla, Lauluväljaku, klindipargi ja uute elamuarenduste ligipääsetavust kogu linnast.

Järve trammitee tarbeks analüüsitakse ruumivajadust Pärnu maanteel ja Järve keskuse ees. Trammitee looks eelduse sõlmjaama rajamiseks Järvele, kus tekiks soodne ümberistumise peatus maakonnaliinide bussidelt.

Liivalaia trammitee tarbeks analüüsitakse ruumivajadust Liivalaia, Suur-Ameerika ja Endla tänaval. Trammitee toetaks linnakeskuse trammiliikluse hajutamist Hobujaama peatuse sõlmpunktist eemale, tooks Liivalaia tänavale kvaliteetse ühistranspordiühenduse ning looks eeldused Kristiine ühistranspordi sõlmjaama kujunemiseks.

Kalaranna trammitee tarbeks analüüsitakse ruumivajadust Kalaranna, Rumbi, Vesilennuki ja Lennusadama tänaval. Trammitee parandaks Tallinna lahe äärsete muuseumide ja riigiasutuste ning Patarei merekindluse ligipääsetavust. Olemasolevate väärtuste ja autoliikluse säilitamiseks analüüsitakse kitsastes lõikudes ühe rööpapaariga trammitee lahendust.