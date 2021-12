FOTOD ⟩ Tallinna ühistranspordis võib märgata jõuluvana

TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš sõnas, et jõuluühissõidukid tuuakse pühade ajal eriliinidel sõitma, et jagada jõulurõõmu ka ühissõiduki kasutajatega.

«Jõulud on koos olemise aeg, mil meid võiks ümbritseda jõulusoojus ning pühade meeleolu, mis eristuks positiivselt tavalisest argipäevast. Just seetõttu sõidavad 24. ja 25. detsembril Tallinnas jõulubuss, jõulutramm ja jõulutroll, et viia pühaderõõm ka ühistranspordi kasutajateni,» rääkis Boroditš.