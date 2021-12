Tallinn lubab lund vedada ka pühade ajal

Abilinnapea Vladimir Svet (KE) sõnas, et jätkuva tiheda lumesaju korral on linn valmis kvartalisisestelt tänavatelt lund välja vedama ka jõulupühade ajal. «Seepärast palume ennetavalt autoomanikelt tähelepanelikkust ja mõistvat suhtumist, juhul kui nende kodutänavale või -hoovi tekib ajutine parkimiskeelu märk ja nende autod palutakse ajutiselt kodutänavalt kõrvaldada. Lume väljavedu on vajalik, et vältida suurte lumevallide tekkimist, mis muudab ka liiklemistingimused kitsamaks ja ohtlikumaks,» selgitas Svet.