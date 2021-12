Moldova väljendas muret pingete pärast Venemaa ja Ukraina vahel

«Oleme selle olukorra pärast väga mures ja ütlen teile seda täie vastutustundega. Kaalume erinevaid stsenaariume ja proovime olla valmis igasugusteks väljakutseteks. Kuid meist sõltub vähe. Tahan öelda, et häid stsenaariume ja plaane ei ole. Oleme piiratud võimalustega väikeriik, millest sõltub vähe,» sõnas Sandu reede õhtul telekanalis RTR-Moldova.

Sandu avaldas lootust, et kõik selles vastasseisus osalejad suudavad leida rahumeelsed lahendused.

«Ainus mõistlik lahendus on dialoog ja olukorra rahumeelne lahendamine. Loodame rahule,» rõhutas president.

«Toetame ideed, et USA, Euroopa Liit ja NATO räägiksid Venemaaga senikaua, kuni peateema on Venemaa Ukraina vastase sõja kui rahvusvahelise relvakonflikti lõpetamine. Ukrainas on kaalul euroatlantiline julgeolek, seetõttu peaks Ukraina sellistes julgeolekukonsultatsioonides osalema,» kirjutas Kuleba suhtlusvõrgustikus Twitter.