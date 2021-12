KURVAD NUMBRID ⟩ Jõuludel roniti joogisena rooli ja vägivallatseti koduseinte vahel

Kolme päevaga on politsei tuvastanud üle 60 joobes juhi, raskete liiklusõnnetuste arv küündib kümneni ning lähisuhtevägivallast on teatatud üle 70 korra.

Avariisid nii libeduse kui ka joobeastme tõttu

Näiteks jõululaupäeval tabati roolist 26 joobes juhti. Varahommikul teatati politseile, et Hiiumaal sõitsid kaks joobetunnustega meest Audiga vastu seina, misjärel sõiduk ka süttis. Lõunal sai häirekeskus aga teate, et Tapa kandis sõideti otsa lapsevankriga jalutanud perele. Liiklusolude tõttu sattus avariisse ka riigikogulane Priit Sibul (Isamaa), kes pääses põrutusega.

FOTO: Priit Sibula facebook

Esimesel jõulupühal, 25. detsembril, jäi politsei radarisse 27 joobes juhti. Pärastlõunal Viljandimaal toimunud raskes nelikavariis sai viga kümme inimest. Õhtupoolikul toimus kokkupõrge ka Narvas, kus joobetunnustega autojuht ei andnud jalakäijale teed.

Kodused jõulud soosivad vägivalda

Ehkki eelmistel aastatel on jõuluajal lähisuhtevägivalla juhtumite arv olnud suurem, on PPA operatiivjuhi Priit Pärkna sõnul vägivalda rohkem ka tänavustel jõulupühadel. «Nii on meid kolme päeva jooksul teavitatud 71 võimalikust lähisuhtevägivalla juhtumist. Tõsi, mitte kõigi nende puhul ei saa me rääkida juba füüsilisest vägivallast, tihti õnnestus seda tänu kiirele sekkumisele ennetada,» kirjeldas ta. Pärkna avaldas heameelt, et inimesed politseile lähisuhtevägivallast teada annavad, kuna vägivald ei ole ühegi pere siseasi.

Pärkna märkis, et politsei vaates on jõulud möödunud siiski võrdlemisi rahulikult, kuid kõige murettekitavam on olukord liikluses, kus teeolud on olnud vägagi kehvad. «Üsna keeruliste ilmaolude tõttu on juhtunud mitmeid liiklusõnnetusi. Nii on viimase kolme ööpäevaga juhtunud 9 tõsist liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja viga sai koguni 15 inimest,» täpsustas ta, kutsudes kõiki liiklejaid ettevaatlikkusele.

Transpordiamet: teed on talviselt libedad! Hommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed on enamjaolt kaetud lume, jäite või soolaseguga, teatas transpordiamet. Ilm on pilves selgimistega ning lund sajab peamiselt Kesk- ja Ida-Eestis. Rannikualadel aga tuiskab ja kohati esineb pinnatuisku. Amet tuletab meelde, et sajus muutub nähtavus halvaks.