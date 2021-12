Vabaduse väljaku testimispunktis saab teha tasuta antigeeni kiirtesti

Esialgu on tema sõnul tegemist pilootprojektiga. «Vaatame, kui palju inimesed tasuta kiirtestimise teenust üldse vajavad ning siis otsustame selle jätkamise osas,» selgitas Beškina.

Beškina lisas, et kiirtestimist soovitatakse enne kohtumist eakate või kõrgendatud terviseriskiga inimestega. «Testimine aitab maandada nakkusohuga seotud riski, kuid ei pruugi nakatumist siiski ära hoida. Seetõttu on ka pärast negatiivse kiirtesti tulemust oluline järgida ohutusmeetmeid nagu füüsilise distantsi hoidmine, maski kandmine siseruumis ja hügieenireeglitest kinnipidamine,» tuletas ta meelde.

Antigeeni kiirtesti saab teha Vabaduse väljaku testimispunktis 26.-31. detsembrini. Testimine on avatud iga päev kell 9-21, 31. detsembril kella 19-ni.

Vaktsineerida saab mitmes kohas

Lisaks sellele saab Tallinna kaheksa koroonaennetuspunktis aasta lõpuni eelregistreerimata teha nii tõhustusdoosi kui ka esimest ja teist vaktsiinidoosi. Vabaduse väljaku koroonaennetuspunkt on avatud ka täna, 26. detsembril kell 9–21. Vana-aasta õhtul töötavad kõik punktid kella 19ni ning 1. jaanuaril on kõik suletud.

Haabersti Rimis (Haabersti 1), Linnamäe Maxima parklas (Linnamäe tee 57), Kristiine keskuses (Endla 45), Ülemiste keskuses (Suur-Sõjamäe 4), Lindakivi kultuurikeskuses (Jaan Koorti 22), Põhja-Tallinna kogukonnamajas (Kari 13) ja Balti jaama juures töötavad nõustamis- ja vaktsineerimispunktid on kuni aastavahetuseni avatud argipäevadel kell 12–19 ja nädalavahetusel kell 10–17. Jõulupühadel, 24.–26. detsembrini ja uusaastal, 1. jaanuaril on need punktid suletud.