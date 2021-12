Aasta viimased päevad toovad veidi lumelisa

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest lund sadada.

Puhub lõunakaaretuul 1-5 m/s. Saartel tugevneb tuul hommikuks kuni 8, puhanguti 12 m/s. Külma on 6-13, saartel 1-5 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega peamiselt sajuta ilm. On pinnatuisku. Kagutuul tugevneb 5-10, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 17 m/s. Külma on 2-8 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund, on pinnatuisku. Puhub kagutuul 5-11, rannikul puhanguti 15, saartel 18 m/s. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Külma on 3-9, Kagu-Eestis kuni 12 kraadi. Kolmapäeva päeval on enamasti pilves ilm. Kohati sajab lund. Puhub kagutuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 3-7, Kagu-Eestis kuni 10 kraadi.