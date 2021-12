Terviseameti laos riknenud väikelaste mitmikvaktsiini tuleb veel kuid oodata

«Praeguse teadmise järgi saab üle 24 kuu vanuste laste revaktsineerimist Infanrix Hexaga jätkata märtsist 2022,» ütles terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas, lisades, et kõiki perearste informeeritakse vaktsiini saabumisest.

Haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink ütles ERR-ile, et mitmikvaktsiini ootele on jäänud paar tuhat last: «Saabub 5000 doosi, mis katab ära vahepealse augu ja sellest jagub ka veel paar kuud ette».