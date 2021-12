EESLIINIL ⟩ Taksojuht Repinski: meie riigijuhid teenivad liiga vähe

Tellijale

Kui eelmisel nädalal selgus, et Martin Repinski on asunud taksojuhi ametit pidama ning teeb seda ka riigikogu istungite ajal, sai ta pragada nii avalikkuselt kui ka erakonna esimehelt. Miks ta siis ikkagi taksojuhi ametit riigikogu liikme omale eelistas? «Mõtlesin, et lähen sõidan, sest – olgem ausad – arupärimist kuulad ainult siis, kui tahad midagi päriselt teada saada. Aga koalitsioonis olles saab ministriga otse suhelda, pole vaja saalis küsida,» põhjendas Repinski. Samas otsustas ta hiljem kolleegidega arutades, et kõige eetilisem tegu see polnud.

Repinski taksosse istunud, küsin rahvasaadikult, kas koalitsioonis olles saabki töö tehtud istungitel käimata. «Töö ei saa tehtud, aga palka saab jah,» ütleb ta muiates ja tunnistab, et praegu on tal riigikogus igav. «Mingis mõttes, võib öelda, kui ausalt öelda, on igav seal tõesti.»