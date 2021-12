Kalle Laanet: Putin tahab tekitada kuvandit, et Lääs on nõrk

Kaitseminister Kalle Laanet (RE) kommenteeris Postimehele, et Eesti jälgib väga tähelepanelikult koos oma liitlastega olukorda Ukraina piiridel. «Juhul, kui toimuvad muutused, mis viitavad reaalsele tegevusele, siis sellest tulenevalt on ka järgmised käigud,» rääkis minister.

Laaneti sõnul käivad konsultatsioonid liitlastega igapäevaselt. «Me vahetame informatsiooni, et panna mosaiigijuppidest tervikpilt pidevalt kokku. Selleks, et aru saada, mis see realistlik olukord on, millised on reaalsed riskid, et rünne võikski toimuda,» täiendas kaitseminister.