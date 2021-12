Politsei: suurem osa rahvast kannab poodides maske

«Pühade perioodil jätkasime koroonapiirangute kotrollidega ühistranspordis, ettevõtetes ja kaubanduskeskustes. Kokku kontrollisime nelja päeva jooksul 32 asutust ja ettevõtet. Hea meel on tõdeda, et kuigi poodides oli tavalisest oluliselt rohkem rahvast, oli suuremal osal inimestest mask nõuetekohaselt ees ning ettevõtted panustavad jätkuvalt viiruseohutuse tagamisse,» märkis Ida prefektuur sotsiaalmeedias.

Korrakaitsjate sõnul jäid silma viis inimest, kel mask üldse puudus või oli valesti ees. «Neile tuletasime menetluse käigus meelde, et mask on siiski vajalik nii enda kui ka teiste tervise kaitseks. Lisaks pidime maski kandmise osas tegema 12 suulist hoiatust ja neist enamuse alaealistele. Siinkohal tuletame meelde, et maski peavad kandma kõik 12-aastased ja vanemad inimesed,» kirjutas prefektuur.