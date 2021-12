Öösel hukkus tulekahjudes kaks meest

Kell 21.58 teatati, et Saarde vallas Metsaääre külas põleb elumaja. Päästjate saabudes oli kahekorruseline maja üleni leekides ja mõne minuti pärast kukkus sisse katus. Kustutustöödeks ja inimeste otsimiseks majja sisenemine oli võimatu. Kell 00.35 leiti maja rusudest hukkunud, tõenäoliselt majaomanikust 60-aastane mees. Päästetööd lõpetati kell 2.10. Kustutusvett said päästjad maja lähedal asuvast tiigist. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

Kell 23.52 teatati, et Peipsiääre vallas Virtsu külas on näha tulekuma ja kuulda põlemisel puruneva eterniidi pauke. Päästjate kohale jõudes selgus, et põleb elumaja, mille katus ja üks pool oli täisleekides. Kustutustööde käigus leiti rohkem põlenud majapoole vahelae rusude alt tõenäoliselt majaomanikust hukkunud 55-aastane mees. Tulekahjus hävis täielikult kogu maja katus ning pool maja. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.