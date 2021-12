Vseviov Memoriali sulgemisest: see on samm varasemast veelgi kaugemale

Vseviov sõnas, et kui praegu on Venemaal opositsiooni ja sõltumatut meediat maha surutud ning võimukriitilisi inimesi vangi pandud, siis ajalooga tegeleva organisatsiooni tegevuse peatamine on samm sellest veelgi kaugemale.

«See oleks nagu täpp i peale, sest siin on tegemist minevikuga. Siin on signaal, mis ütleb meile, et ka seda, mis oli, tuleks hinnata hoopis teisiti, kui seda tegi see organisatsioon,» märkis professor.