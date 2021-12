Narvalased uurivad vaktsineerimise kohta rohkem perearstidelt

Narva linnapea Katri Raik märkis, et narvalaste käitumismuster on võrreldes varasemaga muutunud ning vaktsineerimiskeskuse asemel ammutatakse informatsiooni juba pigem perearstide käest.

Kokku on Narvas vaktsineeritud 57,2 protsenti linlastest. Terviseameti ida regiooni juht Marje Muusikus tõdes, et vaktsineeritute hulk Narvas vähehaaval kasvab. «Kui teistes Eesti piirkondades tehakse esimesi vaktsiinidoose vähem, siis Narvas tasapisi ikka tuleb,» lisas ta.

Viimase nelja kuu statistikast nähtub, et kõige aktiivsemad olid narvalased sügise hakul septembris, mil kohalik haigla vaktsineeris Covidi vastu kokku 4606 täiskasvanut. Oktoobris oli see number 3963 (neist esimese doosi sai 1161), novembris 4085 (1043) ja detsembris kuni eilseni 3023 (334). Lisaks on jõulukuul vaktsineeritud tosin 5-11-aastast last.

Narva haigla kommunikatsioonispetsialist rõhutas veel, et samamoodi on soovijatel võimalik vaktsineerida gripi vastu. «Grippi on meil nädala jooksul haigestunud Narvas 47 inimest, kellest mõned vajasid haiglaravi. Kuna gripivaktsiin on kättesaadav ja pole kallis, siis on tervisele ohutum vaktsineerida ka gripi vastu,» lisas ta.