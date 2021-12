Epeenaiskonna olümpiakulla auks anti välja postmark

Eesti Posti juhatuse esimees Mart Mägi sõnul on olümpiavõitjate tunnustamiseks postmargi välja andmine ilus ja pikaaegne traditsioon. «Epeenaiskonna postmark on järjekorras juba kaheksas olümpiavõitjatele pühendatud postmark. Epeenaiskonna kullaheitlusele elati kaasa üle maailma. Võidetud kuld ühendas meid ja viis Eesti taaskord positiivses mõttes maailmakaardile,» lisas Mägi.

Epeenaiskonna margiploki on kujundanud kunstnik Indrek Ilves ning see trükiti trükikojas Vaba Maa. Trükiarv on 10 000 tükki ning selle nominaal on 5,90 eurot. Lisaks margiplokile ilmub traditsiooniliselt ka esimese päeva ümbrik (FDC) ja infokaart ning esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris. Margiplokk koos teiste toodetega on tänasest müügil Omniva e-poes, postkontorites üle Eesti ja seda saab soetada ka kolmapäeva õhtul toimuval Spordiaasta tähed 2021 galalt.