Epeenaistele pühendatud postmarki ehib Postimehe fotograafi Tairo Lutteri pilt

Eesti Posti juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul on olümpiavõitjate tunnustamiseks postmargi väljaandmine ilus ja pikaaegne traditsioon. «Epeenaiskonna postmark on järjekorras juba kaheksas olümpiavõitjatele pühendatud postmark. Epeenaiskonna kullaheitlusele elati kaasa üle maailma. Võidetud kuld ühendas meid ja viis Eesti taas positiivses mõttes maailmakaardile,» lisas Mägi.

Ka EOK presidendil Urmas Sõõrumaal on hea meel, et Eesti kuldse epeenaiskonna auks postmark välja anti. «13-aastase ootamise järel saime tänu epeenaiskonna triumfile juurde neli sarmikat olümpiavõitjat, kes aitavad luua Eesti riigi kuvandit. See postmark aitab talletada olümpialiikumise ajalugu ja olümpiaemotsiooni,» ütles Sõõrumaa.

Epeenaiskonna margiploki on kujundanud kunstnik Indrek Ilves ning see trükiti trükikojas Vaba Maa. Trükiarv on 10 000 ning selle nominaal on 5,90 eurot.