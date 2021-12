Eestis on Covid-19 vastu vaktsineeritud üle 1400 lapse

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler dr Heidi Alasepp märkis, et koroonaviirusega nakatumine on kiires tõusutrendis ja kuigi praegu nakatuvad lapsed peamiselt pereringis, siis õige pea algab taas kool ja kontaktide arv suureneb järsult.

«Alates detsembri lõpust on Eestis võimalik 5–11-aastaseid lapsi koroonaviiruse eest vaktsineerimisega kaitsta ning lapsevanemad võiksid kindlasti kaaluda vaktsineerimisega alustamist enne koolivaheaja lõppu,» lausus Alasepp.

«Laste vaktsineerimine on vajalik, sest nad puutuvad lähiajal ilmselt palju viirusega kokku ja sugugi mitte kõik neist ei põe seda haigust väga kergelt. Me ei peaks laste tervisega riskima, kui meil on olemas võimalus neid prognoosimatu kulgemisega haiguse eest kaitsta,» lisas Alasepp.