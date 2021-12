Eesti saadab Poola-Valgevene piirile appi uue üksuse

«Poola on meie üks olulisemaid liitlasi piirkonnas, kelle toetamine praeguses julgeolekuolukorras on võtmetähtsusega, sest hübriidkriis vajab endiselt tähelepanu ning Poola on esitanud palve üksuse tegevuse jätkamiseks. Meil on väga head kogemused kaitseliitlaste osalemisest sõjalistel operatsioonidel ja õppustel ning olen kindel, et kaitseliitlased saavad Poolas neile pandud ülesannetega hakkama,» ütles Laanet.