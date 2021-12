Tallinna endine abilinnapea Kalle Klandorf (Keskerakond), kes sai ametist lahkudes 31 200-eurose lahkumishüvitise ning jätkab Tallinna linnavolikogu aseesimehena, selgitas, et summa määrati talle tehtud pikaaegse töö eest ning on seega igati õiglane. Tema toetab seda, et sama süsteem ka jätkuks.

Ta selgitas, et hüvitisest lähevad ka maksud maha ning seega on summa lõppkokkuvõttes väiksem. Kuid see on vaid üks tahk. «Neid inimesi on vähe, kes üle kümne aasta suudavad olla kas linnapea või abilinnapea. Ma arvan, et see on täiesti õiglane. Seda on tehtud päris jubeda töö eest,» kirjeldas Klandorf.