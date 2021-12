«Olgu tegemist presidendivahetuse, olümpiamängude või hübriidsõjaga, siis fotograafe huvitab ehe inimlik reaktsioon. Pilt hõlmab ajalehe mahust kolmandiku, ka veebis on pilt esimene pilgupüüdja. Meie vastutus on täita see ruum sisukalt. Ajakirjandusfotograaf tahab tungida läbi pealispinna, jõuda inimhingeni või sündmuse olemuseni. Selleks vajame vabadust olla sündmuste sees ja inimeste lähedal, eluteatri lava ees ja lava taga. Me jutustame päris inimestest päris inimestele. Meie ainus filter on meie südametunnistus; meil pole kohta ametkondlikele, kommertsiaalsetele ega muudele tsensuuri- ega efektifiltritele. Sest meie pildid jäävad meie ajastut märgistama ka järeltulevatele põlvedele. Me ju tahame, et see oleks võimalikult tõetruu ja päris. Nagu ka üks päris Eesti inimene.»